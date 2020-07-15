Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'ndaki törende konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Şehadete koşan şehitlerimize de şahsım milletim adına özellikle şükranlarımızı iletiyoruz. 1000 yıldır her karışını şehit topraklarıyla suladığımız vatanımız için mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum.



Bu meclis masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir meclistir.



Bu meclis Polatlı'dan top sesleri gelirken de, tepesine bombalar yağdırılırken de azimle hizmeti sürdürmüş meclistir.



Bu meclis, mayası bağımsızlık ateşiyle yoğurulmuş bir meclistir.



Bu meclis tarihe gömülmek istenen 700 yıllık bir cihan devletinden genç bir cumhuriyet çıkartarak milletimizin ayağına takılmak istenen prangayı kırıp atan meclistir.



Dünyada gazi ünvanını bu kadar hakeden ve hakkıyla taşıyan başka bir meclis bilmiyorum.



Gerektiğinde gövdesini ona siper eden bir başka millet de bilmiyorum. Rabbime bana böyle bir milletin ferdi olduğum için hamediyorum.

AYRINTILAR GELECEK...