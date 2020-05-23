Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C

    Erdoğan, babası ve annesinin kabristanını ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarında dua etti.
    • AA
    • 23.05.2020 - 15:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erdoğan, babası ve annesinin kabristanını ziyaret etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde babasının ve annesinin kabristanını ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

    ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETİ

    Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret eden Erdoğan, burada dua okudu.

    Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kabrini de ziyaret etti.

    Görüş Bildir