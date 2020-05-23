Erdoğan, babası ve annesinin kabristanını ziyaret etti

Erdoğan, babası ve annesinin kabristanını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarında dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde babasının ve annesinin kabristanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETİ

Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret eden Erdoğan, burada dua okudu.

Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un kabrini de ziyaret etti.