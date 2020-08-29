Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Erdoğan Bayraktar: FETÖ’nün Başbakan adayı parti kurmuş

    Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, FETÖ'nün başbakan adayının yeni parti kurduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 19:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erdoğan Bayraktar: FETÖ’nün Başbakan adayı parti kurmuş

    FETÖ terör örgütünün 17/25 Aralık darbe girişimi öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yerine getiren Erdoğan Bayraktar, ses getirecek bir paylaşım yaptı.

    Yeni partilerin peş peşe kurululduğu bu dönemde Bayraktar, FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişiminin başarılı olması durumunda başbakanlık için düşünülen bir ismin de parti kurduğunu yazdı.

    Erdoğan Bayraktar: FETÖ’nün Başbakan adayı parti kurmuş #1

    "FETÖ'NÜN BAŞBAKAN ADAYI PARTİ KURMUŞ"

    Bayraktar, "İnsafsız zalim avcı, avlanma mevsiminin dışında ceylan vurmuş....Duydunmu? Feto’nun, 17/25 yargı ve emniyet darbe girişiminin Başbakan Adayı Parti kurmuş... Duydunmu?" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan Bayraktar: FETÖ’nün Başbakan adayı parti kurmuş #2

    Görüş Bildir