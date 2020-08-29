Erdoğan Bayraktar: FETÖ’nün Başbakan adayı parti kurmuş

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, FETÖ'nün başbakan adayının yeni parti kurduğunu söyledi.

FETÖ terör örgütünün 17/25 Aralık darbe girişimi öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini yerine getiren Erdoğan Bayraktar, ses getirecek bir paylaşım yaptı.

Yeni partilerin peş peşe kurululduğu bu dönemde Bayraktar, FETÖ'nün 17/25 Aralık darbe girişiminin başarılı olması durumunda başbakanlık için düşünülen bir ismin de parti kurduğunu yazdı.

"FETÖ'NÜN BAŞBAKAN ADAYI PARTİ KURMUŞ"

Bayraktar, "İnsafsız zalim avcı, avlanma mevsiminin dışında ceylan vurmuş....Duydunmu? Feto’nun, 17/25 yargı ve emniyet darbe girişiminin Başbakan Adayı Parti kurmuş... Duydunmu?" ifadelerini kullandı.