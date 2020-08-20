Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere uyarıda bulunarak "Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada gündemi değerlendirerek, AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarıları ve gelecek planlarından söz etti.

1994'ten itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok şehrinde hizmet ve samimiyet sınavını verdiklerini söyleyen Erdoğan, partilileri uyardı.

Erdoğan Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'nda VİDEO

YEREL YÖNETİMLER UYARISI

Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelinin ülke çapında ödeneceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Yerelde yaşanacak en küçük sıkıntının bedelini ülke çapında öderiz. Bunun için çalışmaları yürütürken ufkunuzu şehrinizin sınırları ile daraltmamalısınız. AK Partili birer belediye başkanı olarak 83 milyonun sorumluluğunu sırtınızda hissetmelisiniz. Size, biz de her türlü katkıyı sunacağız. Yerel yönetimler reformunu önümüzdeki günlerde gündeme getirmeyi planlıyoruz. Böylece mahalli idarelerimizin pekçok kronik sorununu çözmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Koronavirüs nedeniyle vefat eden Çumra Belediye Başkanı'na Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Çumra halkına da başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum.

Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Hilmi Güler'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdi.

Partimizin 19'uncu yıldönümünü mütevazi bir programla kutladık. AK Parti 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Milletin sinesinden çıkmış bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor.

"AK PARTİ ULU BİR ÇINARA DÖNÜŞTÜ"

14 Ağustos 2001'den beri bu davaya gönül vermiş, katkı sağlamış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bize millete hizmet etme bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz.

AK Parti fidanı bugün 83 milyonu kuşatan ulu bir çınara dönüştü.

Ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Milletimizin tüm fertlerini, bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. 19 yılda Türkiye'yi başarıdan başarıya taşımış bir partiyiz.

14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 19 yılı alnımızın akıyla geride bıraktık. Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi yatırımlarla tanıştırdık. Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir.

"BAŞARDIĞIMIZ HER ŞEYİ SADAKATİMİZE BORÇLUYUZ"

19 yıllık başarı eserinin müellifi milletimizin ta kendisidir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, Allah'a sadakatimize borçluyuz. Milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe girişimine kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara boyun eğmedik. Daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik.

14 Ağustos 2001'de Bismillah diyerek çıktığımız bu uzun ince ve meşaketli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. İçeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık. Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik.

19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi, nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan kutlu mücadelemize devam ettik. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakatı gözetecek, bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz. Adaletten zerre kadar sapmayacağız. Yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize görev edineceğiz. Milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız. Şehirlerimiz için gayret gösterirken, muhabbeti, nezaketi de eklemeyi unutmayacağız.

"İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK TEKRAR HORTLADI"

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bazı yöneticilerin öç alma gayretiyle hareket ettiğini görüyoruz. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bay Kemal o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? Seçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan olmadık.

"HER YIL 1 MİLYON ÜYE"

İstişaremizin temelini gençler oluşturuyor. Gençlerimizi 19 yıldır el üstünde tuttuk. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz. Gençleri siyasette söz sahibi yapan AK Parti'dir. Bizde yaş sınırı 30'dur. 30'u geçen bir üst sınıfa terfi eder. 5 milyon kadın üyemiz var. 1 milyon gencimiz var. Üst üste koyunca 6 milyon.

5 milyon da diğer üyelerimiz var. Diğer partilerin böyle bir durumu yok. Gençlerin nüfus içindeki yüksek oranını bildiğimiz için gençleri her zaman dikkate alıyoruz. Şimdi bir hedefimiz var. Seçime kadar her sene yeni 1 milyon üye kaydı yapacağız. Seçimlere daha güçlü gireceğiz."