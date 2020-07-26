Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in İstanbul'daki binasının açılış törenine katıldı. Ayasofya kararıyla ilgili konuşan Erdoğan, İstanbul'un Türk toprağı olmasını hazmedemeyenlerin varlığına işaret etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maslak'taki törende yaptığı konuşmada, MİT'in hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli operasyonlara imza attığını vurguladı.

Türkiye'nin bir süredir tarihi bir mücadele verdiğini belirten Erdoğan, "İlk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir." dedi.

Erdoğan, MİT'in yeni binasının açılışında konuştu ViDEO

"TÜRK TOPRAĞI OLMASINI SİNDİREMEYENLER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Sözü Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine getiren Erdoğan, "Ayasofya Camii'nin açılışında, İstanbul'un Türk toprağı olmasını sindiremeyenler olduğunu gözlemledik." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde istihbaratın önemi çok daha artmıştır. Tarihimizde istihbarat zaafiyetinin ne büyük sonuçlara yol açabileceğinin örneği vardır. Bunların en önemlisi Balkan Savaşı'dır. Dönemin yöneticileri bunu göremedikleri için tarihimizin en utanç verici yenilgisine uğradık.

Türkiye, en önemli milli kurumlarından biri olan Milli İstihbarat'ın ayakta kalması sayesinde son dönemdeki imtihanlarından alnının akıyla çıkmıştır. İstanbul, diğer özelliklerinin yanı sıra, istihbarat konusunda özel konumu ile öne çıkmıştır. Burada attığımız her adım dünyanın ilgisini çekiyor. Stratejik öneme sahip olan İstanbul, bugün de aynı cazibesini sürdürüyor.





AYASOFYA'NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI



Ecdadımız da İstanbul'a sahip olmanın hayalini kurmuş, büyük mücadeleler vermiştir. Bu hayal Fatih Sultan Mehmed Han'a sahip olmuştur. Ayasofya Camii'nin açılışında, İstanbul'un Türk toprağı olmasını sindiremeyenler olduğunu gözlemledik.

"HEDEFİMİZ, İSTANBUL'U DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ YAPMAK"

İstanbul'u her anlamda geliştirdik, güzelleştirdik. Son dönemde attığımız her adımla İstanbul'a layık olmaya çalışıyoruz. Bu bir aşk, sevda meselesidir. Hedefimiz İstanbul'u finansın, ticaretin, eğitimin, kültürün merkezi olarak dünyanın en üst seviyelerine çıkarmaktır. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir. Bu konuda istihbarata da önemli görevler düşüyor.



Nüfus bakımından Avrupa'nın 23 ülkesinden daha büyük olan İstanbul'da güvenliği sağlamak öyle kolay bir iş değil. Böyle bir şehrin istihbarat servisleri için cazibe merkezi olması kaçınılmazdır. Bu merkezimizle Ankara'dan karargahtan sonra en önemli ikinci bir merkeze sahip olduk.





"MİT'İN İSTANBUL'DAKİ SORUMLULUĞU ARTIYOR"

Tüm teknik donanımlarıyla birlikte Ankara ve İstanbul bu süreçteki yükümüzü büyük oranda alacağı gibi, bütün faaliyetleri çok daha seri bir şekilde takip etmemizi sağlayacaktır. İç ve dış tüm istihbarat ve koordinasyondan sorumlu olan MİT'in İstanbul'daki sorumluluğu da artıyor. Terör örgütleriyle mücadelenin yanında dış güvenlik, dış istihbarat ve dış istihbarata karşı koyma görevlerini yürütüyor.





DEAŞ, FETÖ, HAFTER...

Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir. Türkiye'nin son 4 yılda yurtiçinde ve yurtdışında yürüttüğü operasyonlarda teşkilatımızın çok büyük katkıları vardır. DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle götürdüğümüz etkin mücadele pek çok devletin bizimle işbirliğine yöneltmiştir. Teşkilatımız yürüttüğü istihbarat diplomasisi ile 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır.

Diğer yandan FETÖ yapılanmasının deşifresi yanında, yurtdışındaki faaliyetlerinin engellenmesi için ciddi başarılar elde etmiştir. PKK'nın tarihinin en büyük darbeleri almasında teşkilatımızın çok büyük emekleri vardır. PKK lider kadrosu hareket edemez hale gelmiştir.

Suriye'de teröristlerin sınırımızdan temizlenmesi, güvenli bölgeler oluşturulması, ordumuza destek sağlanması gibi pek çok görev eksiksiz ifa edilmiştir. Darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında teşkilatımızın sağladığı bilgiler oyun değiştirici güce sahiptir.





"ZORU BAŞARDIK"

Türkiye'nin çıkarları nerede vaziyet alınmasını gerektiriyorsa, MİT orada hemen faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. Diğer çalışmalarımızı da daha güçlü şekilde yürütebiliyoruz. Her alanda olduğu gibi istihbaratta da zoru başardık.

"İSTİHBARAT, KİLİT SİLAHIMIZDIR"

2023 hedeflerimiz doğrultusunda yeni yetenekler kazanmaya odaklanan MİT'in teknolojik kapasitesini artırdık, altyapısını geliştirdik. Teşkilatımızın hukuki mevzuatını da geliştirdik. Yaptığımız yatırımlar sayesinde teşkilatımız İHA, SİHA, istihbarat gemisi, uçağı gibi pek çok teknik özelliğe kavuşarak görülmeyeni görünür hale getirdi. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır.

Sürekli değişen ve dengeleri yeni tehdit alanını analiz etme için teşkilatımıza her türlü desteği vermeye sürdüreceğiz. Faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesini bekliyoruz. Milli güvenlik ihtiyaçlarımızı kurumlarımız arası kusursuz uyumla karşılayabiliriz."





İKİNCİ ÖNEMLİ AÇILIŞ

MİT'in en önemli ünitelerinden biri olduğu belirtilen İstanbul Bölge Başkanlığı binasının, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde olduğu kaydedildi.

Söz konusu inşaatın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbari çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

MODERN VE AKILLI BİNA

Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek, ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı.

Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Öte yandan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandığı ve her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olduğu da bildirildi.