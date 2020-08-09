Erdoğan yerli korona aşısıyla ilgili bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi açılışında davetlilere hitap etti. Erdoğan konuşmasında korona aşısının insan deneyleri aşamasına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.

Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.

Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

TÜBİTAK SAGE Çevresel Test Merkezi sayesinde silah sistem projeleri başta olmak üzere, tüm çevre şart testleri uluslararası standartlarda ülkemizde icra edilecektir.

Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü.

Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var.

Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz.

Aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz. Yerli aşı geliştişren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından üçüncü sırada yer alıyoruz.

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan 8 farklı aşı 10 farklı ilaç projesi yürütülüyor. Hamdolsun aşı çalışmalarımızda iki aşı adayı hayvan deneylerini başarılı şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını alarak insanlar üzerinde klinik çalışmalar safhasına geldi. Aşının yanı sıra ilaç geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor."

AYRINTILAR GELECEK..

