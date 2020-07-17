Dolar
6.8606
0.0641%
Euro
7.8377
0.3572%
Altın
1805.77
0.469%
Borsa
118722.2
-0.0718%
G. Altın
398.202
0.4728%
Bitcoin
62542.63
-0.4613%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Erdoğan'dan bayramda sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi

    Erdoğan'dan bayramda sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanmasının zor olduğunu söyledi.
    • AA
    • 17.07.2020 - 14:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Erdoğan'dan bayramda sokağa çıkma yasağı değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, " Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

    Erdoğan, böyle bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

    "KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

    Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabii, Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" dedi.

    Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? VİDEO

    Görüş Bildir