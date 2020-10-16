Ergenekon davası hakimine FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Hüsnü Çalmuk’un davasında karar açıklandı.

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve daha önce görev yaptığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan sanık Hüsnü Çalmuk'un yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık Hüsnü Çalmuk, davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargılamayı yaptığına inanmadığını söyleyerek, soruşturma ve dava sürecinde toplanmayan delillerin, kendi isteği üzerine toplandığını iddia etti.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çalmuk’un ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı davaya ilişkin mütalaasında, Hüsnü Çalmuk’un FETÖ için en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirildiğini aktarmıştı.

Mütalaada Çalmuk’un ‘Ergenekon’ olarak bilinen davada üye hakimlik yaptığı belirtilerek, FETÖ’nün amacını bu doğrultuda benimsediği ifade edilmişti.

Çalmuk’un kendi iradesini terk etmek suretiyle üzerine atılı ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu işlediği de mütalaada aktarılmıştı.

Sanık Çalmuk’un ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



