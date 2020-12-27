Ergün Atalay: Asgari ücret, 3 binin altında olmamalı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 3 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini söyledi.

Yarın yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yönelik bir açıklama da Türk-İş'ten geldi. Asgari ücret miktarının yarın belirlenecek olmasına yönelik Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon sonrası getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi. "3 BİN LİRA ÜZERİ TEKLİF GELMELİ" Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."