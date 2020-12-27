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    Ergün Atalay: Asgari ücret, 3 binin altında olmamalı

    Ergün Atalay: Asgari ücret, 3 binin altında olmamalı

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 3 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini söyledi.
    • DHA
    • 27.12.2020 - 13:42
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 14:11
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    Yarın yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na yönelik bir açıklama da Türk-İş'ten geldi.

    Asgari ücret miktarının yarın belirlenecek olmasına yönelik Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyon sonrası getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

    "3 BİN LİRA ÜZERİ TEKLİF GELMELİ"

    Atalay, yazılı açıklamasında, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair şu ifadeleri kullandı:

    "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir."

    Ergün Atalay: Asgari ücret, 3 binin altında olmamalı #1

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