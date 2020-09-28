Ermenistan'ın yanında duran CHP'li Ahmet Ünal Çeviköz kimdir? Ünal Çeviköz'ün cihatçı iddiası...

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde asılsız cihatçı iddialarında bulunan ve Ermenistan'ı destekler nitelikte açıklama yapan Ahmet Ünal Çeviköz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Ünal Çeviköz'ün hayatı..

Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivilleri hedefe almasının ardından Dağlık Karabağ bölgesinde artan gerilimler üzerine CHP'li Başkan Yardımcısı ve Emekli Büyükelçi Ahmet Ünal Çeviköz, tepki çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olması konusunda nasıl değerlendirmelerde bulundu? Ahmet Ünal Çeviköz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Ünal Çeviköz'ün söylemleri ve hayatı...

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN AZERBAYCAN-ERMENİSTAN YORUMU

Dün sabah saatlerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan Dağlık Karabağ gerilimi noktasında CHP'li Ünal Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Peki Ünal Çeviköz kimdir? İşte Ünal Çeviköz'ün hayatı...

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ KİMDİR?

CHP'li vekil Ahmet Ünal Çeviköz, 6 Kasım 1952 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş, 1970 yılında Kadıköy Maarif Koleji, 1974 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, 1978 yılında ise aynı üniversitede Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olmuştur.

Ahmet Ünal Çeviköz'ün kariyer hayatı da merak ediliyor. Ermenistan ile ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Ünal Çeviköz'ün meslek hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

1978 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan diplomat Ünal Çeviköz, 1993 yılında Brüksel Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yapmıştır.

NATO'DA FARKLI KADEMELERDE ÇALIŞTI

1980 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı'nın merkezinde görev alan ve ardından sırasıyla; Moskova Büyükelçiliği'nde II. Katip ve Bregenz Başkonsolosluğu'nda Konsolos olarak görev yapan Ünal Çeviköz, 1986 yılında yeniden merkez görevine dönerek Doğu Avrupa Dairesi Şube Müdürü görevinde bulundu.

Ünal Çeviköz, Sofya Büyükelçiliği Müsteşarlığına atanmışken, 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevinden ayrılıp NATO'da uluslararası memur olarak göreve başladı.

NATO'da ilk olarak Ekonomi Direktörlüğü'nde, sonra Siyasi Direktörlük'te çalışan Ünal Çeviköz, 1994 yılında NATO'nun Moskova'daki Enformasyon Bürosu'nu kurdu.

Ünal Çeviköz, 1994-1997 yılları arasında NATO-Rusya Kurucu Senedi'ni hazırlayrak, 1997 yılında yeniden Dışişleri Bakanlığı'nda merkez görevine döndü.

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN BÜROKRATLIK SÜRECİ

Bir yıl süre ile Balkan Dairesi Başkanlığı yapan Ünal Çeviköz, 1998 yılında Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2001 yılında Bakü Büyükelçisi, 2004 yılında Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmiştir.

2006 senesinde Bağdat'ta suikaste uğrayan Ünal Çeviköz, 2007 yılından 2010 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı.

LONDRA BÜYÜKELÇİSİ AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

Londra Büyükelçisi olarak atandığı 2010 yılından sonra, 2013-2015 yılları arasına kadar Türkiye adına Uluslararası Denizcilik Örgütü genel kurul başkanlığını yürüttü.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkiler için çabalarına 1998 yılında başlayan Ünal Çeviköz, 10 Ekim 2009 tarihinde Türkiye ile Ermenistan arasında Zürih'te "Diplomatik İlişkilerin Kurulması" ve "İlişkilerin normalleştirilmesi" ile ilgili iki protokolün imzalanmasında da görev aldı.

ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN CHP MİLLETVEKİLİ OLMASI

Ahmet Ünal Çeviköz, 2015'te gerçekleşen Türkiye genel seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı oldu, ancak aday gösterilmedi.

2015'de aday gösterilmeyen Ahmet Ünal Çeviköz, 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen 36. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Ahmet Ünal Çeviköz, 12 Şubat 2018 tarihinde CHP'nin kamu diplomasisinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak göreve getirilerek, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milletvekili olarak TBMM'ye giriş yaptı.

İLK DENEMEDE CHP'DEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

10 Ağustos 2018 tarihinde ise CHP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ünal Çeviközi Temmuz 2020'de yapılan bir sonraki kurultayda parti meclisine girmeyi başaramadı ancak TBMM'de Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğinin yanı sıra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu başkan yardımcısı görevlerini yürüttü.

Ünal Çeviköz aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyesidir.

GALATASARAY'DA YÖNETİCİLİK

Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nin verdiği Kristal Martı ödülünü 2010'da almaya hak kazanan Ünal Çeviköz, 20 Ocak 2018 tarihli kongrede Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Galatasaray Spor Kulübü başkan yardımcısı olarak görevlendirilen Ünal Çeviköz, başkanlık görevini 5 Şubat 2018 tarihinde sonlandırdı.

Emel Çeviköz ile evli olan Ahmet Ünal Çeviköz, İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve İtalyanca biliyor.