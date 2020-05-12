Ertex Auto Dizayn'dan havayı temizleyen VIP minibüs

Ertex Otomotiv; araç içindeki tüm yüzeyleri ve havayı, yüzde 100 dezenfekte eden bir sistem geliştirdi.

Koronavirüse karşı mücadelede bir büyük başarı da Ertex Otomotiv’den geldi.

Türkiye’de auto VIP dizayn sektörünün mucidi olan Ertex Otomotiv, koronavirüse karşı araç içindeki hava ve yüzeyleri dezenfekte eden bir sistem geliştirdi.

Geliştirilen sistem ile araç içi, virüslere karşı korunaklı hale geliyor, tam sterilizasyon sağlanıyor ve yolculuklar sağlığı tehlikeye atmayacak şekilde gerçekleştirilebiliyor.

AİLENİZLE KALABALIKTAN UZAK SEYAHATLER

“Doktorlar ve bilim insanları, bu süreçten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyleyince biz de Ertex Auto VIP Dizayn olarak Ar-Ge çalışmalarımıza başladık.” diyen Ertex Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Malkoç, yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı:

“Yıllardır Türkiye’de ve dünyada, içlerinde Megastar Tarkan gibi birçok önemli ismin de yer aldığı insanlara, konforlu ve güvenli araçlar üretiyoruz. 32 yıldır ürettiğimiz bu VIP araçların yarısından fazlasını, dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyoruz. Değerli bilim insanlarımız salgın bitse dahi dünyanın eskisi gibi olmayacağını söyleyince, Ertex Auto VIP Dizayn olarak Ar-Ge çalışmalarına başladık. Araç içine montajlanabilen, içerideki tüm yüzeyleri ve havayı temizleyerek yüzde 100 hijyen sağlayan bir sistem geliştirdik. Sistem; otomobilden uçağa kadar tüm kara, hava ve deniz taşıtlarına uygulanabiliyor. Uygulamanın yapıldığı araçlarda virüslere karşı yüzde 100 hijyen sağlanarak, yolculuklar güvenli hale geliyor. Bu sayede ailenizle kalabalıklardan uzak süperlüx güvenli seyahatler yapabilirsiniz. Çalışmamız ile müşterilerimizden ve kamuoyundan büyük takdir topladık. İlk prototip aracımızı tamamladık ve müşterilerimizden gelen siparişleri almaya başladık.”

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA UYGULANABİLİR

Dünyada ve Türkiye’de otomotiv iç dizaynında her zaman ilkleri başardıklarını belirten Ercan Malkoç, bu sistemin de bir ilk olduğunu ve toplu taşıma araçlarında da uygulanabileceğini ifade etti.

Ercan Malkoç, sosyal hayata dikkat çekerek “Araçları steril hale getirmek için çalışıyoruz. Yaptığımız sistem, toplu taşıma araçlarında da uygulanabilir ve yüzde 100 hijyen sağlanabilir. Sosyal hayat yeniden canlandığında, toplu taşıma araçlarını da güvenilir hale getirmek gerekiyor. Bu sisteme sahip olan araçlar ile toplu taşıma araçlarında da hijyen sağlanmış olacak. Ertex Auto VIP Dizayn olarak, bu zorlu günlerde üzerimize düşeni yapmaya, Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Tek isteğimiz, milletimizin bu dönemden en az kayıpla çıkması. Bizim Türkiye’den başka ülkemiz yok.” ifadelerini kullandı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Ercan Malkoç, araç içinde virüslere karşı yüzde 100 hijyen sağlayan sistemin çalışma prensibini şu sözlerle açıkladı:

“VIP araç olarak kullanılan minibüslerde, bagaj bölümüne yerleştirilen bir makine ile UV ışınları kullanılarak yüksek hijyen sağlanıyor. UV ışınlarından geçen hava, yüksek kaliteli filtreler aracılığıyla ana filtreye ulaşıyor. Buradan araç içine gönderilen antibakteriyel özelliklere sahip hava, ortamdaki alerjenlere, kötü kokulara, bakterilere ve virüslere karşı havayla birlikte ortamı temizleyerek, araç içindekilere sağlıklı bir alan yaratıyor. Sistem, bluetooth kumanda ile uzaktan da yönetilebiliyor.”

Sistemin dünyada bir ilk olduğunu belirten Ercan Malkoç, Türk Patent ve Marka Kurumu’na önbaşvuruda bulunduklarını da ifade etti.

ERTEX HAKKINDA

1989 yılında kurulan ve VIP otomobil sektörünü dünyaya kazandıran ilk Türk firma olan Ertex Otomotiv’in, fabrika ve genel Müdürlük ofisi Ankara’da bulunmaktadır.

Ankara ve İstanbul’da showroomları olan Ertex Otomotiv; siyasetten ekonomiye, sanat ve iş dünyasından spora kadar Türk ve dünya ekonomisine yön veren sektör ve kuruluşların VIP araçlarını dizayn etmektedir.

Sürdürülebilir büyüme gücünü Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlardan alan Ertex, geçen yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yenilikçiliğimizi besleyecek tüm projelere kaynak aktarmaya, fikir üretmeye ve inovatif kimliğini rekabetçi gücümüz olarak konumlandırmaya devam edecektir.

Mercedes- Benz’in dünyadaki sayılı Van Partnerlerinden Ertex Otomotiv, Avrupa’nın en önemli araç güvenlik şirketlerinden, Applus+ IDIADA tarafından güvenlik homologasyon testleri yapılmakta ve bu testleri başarıyla geçmektedir. VIP araç dizaynı pazarının yüzde 40’ını elinde tutan Ertex Otomotiv, bugüne kadar 15 binin üzerinde VIP aracı hizmete sunmuştur. Ürettiği VIP otomobillerin yüzde 50’sini ihraç eden Ertex Otomotiv, Özbekistan Başkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev gibi dünya siyasetinden önemli isimlere VIP araç üretimi yapmıştır.

Dünyada ilk VIP minibüsü üreterek otomotiv sektörü içinde VIP araç dizaynı sektörünün doğmasına öncülük eden Ertex Otomotiv, ayrıca 2004 yılında dünyanın ilk minibüs limuzinini üretmiş, TAI iş birliği ile de ilk yerli VIP helikopteri dizayn etmiştir. Önümüzdeki dönemde yurt dışı yapılanmasını hızlandırmayı hedefleyen Ertex Otomotiv, bu doğrultuda Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Fransa ve İngiltere’de Private Lounge konseptinde showroomlar açmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara bulunan üretim fabrikasında tasarım, mühendislik ve imalat personeli olmak üzere 150 çalışanı ile hizmet veren Ertex, ürünlerinin yüzde 80’ini kendi bünyesinde entegre bir şekilde üretmektedir.

INSTAGRAM: ercan.malkoc INSTAGRAM: ertexdesing

Ertex Auto Dizayn'dan havayı temizleyen VIP minibüs VİDEO