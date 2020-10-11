Erzincan'da hastaneden kaçmak isteyen virüslü hasta balkondan düştü

Erzincan'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden kaçmak isteyen kişi, 10 metre yükseklikteki balkondan düşerek ağır yaralandı.

Koronavirüs tedavisi görürken, karantinadayken hastaneden kaçan ve kaçmaya çalışan vakalara bir yenisi daha eklendi.

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Erkan A. (40) durumunun ağırlaşması üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

HASTANEDEN İZİNSİZ AYRILMAYA ÇALIŞTI

Tedavisi sürerken buradan izinsiz ayrılmak isteyen Erkan A. sağlık personeli tarafından uyarılmasına rağmen ısrarını sürdürdü. Bunun üzerine hastane personeli tarafından beyaz kod alarmı verilerek yardım istendi.

CAM KAPIYI KIRDI, BALKONDAN DÜŞTÜ

Paniğe kapılan Erkan A. sensörlü cam kapıyı kırıp 10 metre yükseklikteki balkondan düştü.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Erkan A. sağlık görevlileri tarafından acil servise alındı.

Polis, hastanede inceleme başlattı.