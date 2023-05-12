Erzincan'da kayıp kişilere ‘akıllı saat’ ile ulaşılacak Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığınca; hasta, engelli ve çocukların çeşitli sebeplerle evlerinden ayrılarak kaybolmaları durumunda, kayıp şahısların yerinin tespit edilerek en kısa sürede bulunmaları için "akıllı saat" uygulaması başlatıldı…

AA

Erzincan, kayıp vakaların önüne geçmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi...

İl Jandarma Komutanlığı, Alzheimer hastası, zihinsel engelli vatandaşlar ile küçük yaşta çocukların çeşitli sebeplerle evlerinden ayrılarak kaybolmaları durumunda, kayıp şahısların yerinin tespit edilerek en kısa sürede bulunmaları için "akıllı saat" uygulaması başlattı.

Hemen tespit ediliyor

Proje kapsamında sim kartlı akıllı saatler vasıtasıyla kaybolan vatandaşların, baz istasyonlarından temin edilen sinyalden faydalanılarak bulunabileceği yerin yanı sıra kimlik, aile ve iletişim bilgileri en kısa sürede tespit ediliyor.

Bölgenin zorlu coğrafi yapısı ve genel iklim durumu dikkate alındığında akılı saat uygulaması ile kaybolan vatandaşların kısa sürede bulunması, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayacak.

Proje kapsamında akıllı saat kullanan vatandaşların 200-2 bin metre arası güvenli bölge olarak tanımlanan alanın dışına çıkıp çıkmadıkları ise anında tespit ediliyor.

Fotoğraf bile alınabiliyor

Kayıp şahısların hangi bölgelerde gezdiğinin, hangi yerlere gittiğinin takibi için saatlerde GPS-Wifi ile konum alınabiliyor.

Ayrıca uygulama ile kayıp vatandaşın yakını tarafından bulunması halinde, uzaktan saatine ulaşılarak durumunun öğrenilmesi ve anlık fotoğraf alınmasına da olanak sağlanacak.

Valilik ve kaymakamlıklarca temin edilen akıllı saatler, jandarma sorumluluk alanı içerisinde 18 ihtiyaç sahibi vatandaşa teslim edilmeye başlandı.