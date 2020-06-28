Erzincan'da koronavirüs testi pozitif çıkan hasta kaçtı

Bir hasta gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkınca tedaviyi reddetti ve hastaneden kaçtı.

Olay Erzincan merkezdeki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Hastaneye rahatsızlığından dolayı giden, E.Ç. koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan E.Ç. tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı.

Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan şüphelinin yakalanması için kentte güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.