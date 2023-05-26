Erzincan'da saf altın sayfalı tarihi eser ele geçirildi Erzinca'da tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 kitap ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

DHA

Erzincan'da 4 kişi tarihi eser niteliğindeki altın sayfalı kitabı satmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürütülen istihbarı çalışma sonucunda, merkez ilçe ve köylerinde 4 kişinin, ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 1 kitabı satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı.

Kitap 24 ayar saf altından yapılmış

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 kitap ele geçirdi.

4 kişiye yasal işlem başlatıldı

Kitapla birlikte yakalanan 4 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.