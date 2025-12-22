Erzincan’da seyir halindeki tır alev alev yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan - Erzurum kara yolu Mertekli Köprüsü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki tırdan dumanlar yükselmeye başladı.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.