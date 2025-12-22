Halkbank Aralık 2025 emekli promosyon kampanyası: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emekli promosyon kampanyalarını yeniden güncelledi.

Artan rekabet ortamında emekliler, maaşlarını taşıyarak en yüksek promosyonu veren bankayı tercih etmeye yöneliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik sunulan kampanyalarda başvurular, mobil bankacılık, internet şubesi ve banka şubeleri üzerinden kolayca yapılabiliyor.

Bu kapsamda emeklilerin en çok merak ettiği başlıklardan biri de Halkbank’ın sunduğu promosyon tutarları oldu.

Kamu bankaları arasında yer alan Halkbank’ın, maaş tutarına göre değişen promosyon seçenekleri ve ek avantajları araştırılıyor.

HALKBANK ARALIK 2025 EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

Halkbank, emeklilere yönelik güncel promosyon kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

Buna göre, maaşını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü veren tüm SGK emeklileri, maaş tutarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

Açıklanan kampanya kapsamında promosyon tutarları brüt maaş aralıklarına göre belirlendi:

Brüt maaşı 10.000 TL ile 14.999,99 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL,

15.000 TL ile 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Öte yandan, SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olan hak sahipleri de kampanyadan faydalanabiliyor. Başvuru yapan bu gruptaki vatandaşlara 5.000 TL promosyon ödemesi verilecek.

