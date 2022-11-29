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    Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı

    Erzincan’da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
    • 29.11.2022 - 22:49
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    Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı

    Erzincan'da Halitpaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, S.M. ve K.S. ile S.A. arasında tartışma çıktı.

    Silahlı kavga çıktı

    Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirini darp etti. S.A. daha sonra yanında bulundurduğu tabancayla ateş açarak K.S.’yi kolundan yaraladı.

    Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silahla yaralanan K.S. ile darp sonucu yaralanan S.A. ve S.M. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı #1

    1 yaralının durumu ağır

    İHA'nın haberine göre, yaralılardan tabancayla ateş açan şüpheli S.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı #2

    Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı #3


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