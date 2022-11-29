Erzincan’da silahlı kavga: 3 yaralı

Erzincan’da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da Halitpaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde, S.M. ve K.S. ile S.A. arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavga çıktı

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirini darp etti. S.A. daha sonra yanında bulundurduğu tabancayla ateş açarak K.S.’yi kolundan yaraladı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silahla yaralanan K.S. ile darp sonucu yaralanan S.A. ve S.M. ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





1 yaralının durumu ağır

İHA'nın haberine göre, yaralılardan tabancayla ateş açan şüpheli S.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



