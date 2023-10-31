Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir kamyonetin yan yatması sonucu içerisinde bulunan yolcu öldü.

İHA

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Erzincan-Kemah arasında H.A. idaresinde ki 06 BR 7405 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü kaybederek yoldan savruldu.

Kamyonette yolcu konumunda bulunan adam öldü

Yoldan çıkan kamyonet yan yatarak devrildi. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbar etmesi üzerinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan İbrahim B'nin (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)