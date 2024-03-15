Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı

İHA
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde, P.Y. idaresindeki 08 AS 974 plakalı otomobil ile G.T. yönetimindeki 24 ABN 731 plakalı otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine çarpıştı.
Yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada iki otomobilde bulunan 4’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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