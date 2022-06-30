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    Erzincan'da seyir halindeki araç alev aldı

    Erzincan'da seyir halinde iken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 30.06.2022 - 02:47
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 03:02
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    Erzincan'da seyir halindeki araç alev aldı

    Gece saatlerinde Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Uluköy- Çağlayan yolu üzerinde, Ş.G. idaresindeki otomobil seyir halindeyken kaput kısmından alev çıktı.

    Araç alevlere teslim oldu

    Sürücü aracı terk ederek söndürmeye çalıştı. Ancak kısa sürede yangın aracın tamamını kapladı.

    Erzincan da seyir halindeki araç alev aldı #1

    Otomobil kullanılamaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken otomobil pert oldu. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

    Erzincan da seyir halindeki araç alev aldı #2

    Erzincan da seyir halindeki araç alev aldı #3


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