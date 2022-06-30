Erzincan'da seyir halindeki araç alev aldı
Erzincan'da seyir halinde iken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 30.06.2022 - 02:47
- Güncelleme : 30.06.2022 - 03:02
Gece saatlerinde Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Uluköy- Çağlayan yolu üzerinde, Ş.G. idaresindeki otomobil seyir halindeyken kaput kısmından alev çıktı.
Araç alevlere teslim oldu
Sürücü aracı terk ederek söndürmeye çalıştı. Ancak kısa sürede yangın aracın tamamını kapladı.
Otomobil kullanılamaz hale geldi
İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürülürken otomobil pert oldu. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.