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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava ile kara kış erken geldi

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava ile kara kış erken geldi Sonbaharın son ayı kasımda Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bırakırken vatandaşlar "kara kış erken geldi" dedi.