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    Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

    Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

    Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 23:41
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 00:22
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    Erzurum'da saat 23:30 sularında, merkez üssü Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Çevre il ve ilçelerde de hissedildi

    Yerin 6.99 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

    Henüz olumsuz bir ihbar yok

    AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.

    Erzurum da 4.9 büyüklüğünde deprem #1


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