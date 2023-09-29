Erzurum'da ATM'ye baltalı saldırı Erzurum'da bir bankaya ait ATM’nin kilidini baltayla kırmaya çalışan C.J., bu sırada yakın bir bölgede uygulama yapan mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Erzurum'da bir ATM soyguncuların hedefi oldu.. Dün saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gülahmet Caddesi’nde meydana gelen olayda C.J., bir kamu bankasına ait ATM’nin kapı kilidini kırmak için baltayla defalarca vurdu. Bu sırada bölgede uygulama yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip saldırganı yakalayıp, gözaltına aldı. Olay anı kamerada C.J.’nin ATM’ye saldırı anı ise KGYS kamerasına yansıdı. Saldırgan tutuklandı C.J., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kamu malına zarar vermek suçundan tutuklandı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)