Erzurum'da evlenenlerin gelin koçu çiçekçide süsleniyor

Nişanlı çift geleneği nedeniyle Kurban Bayramı öncesi çiçekçide süslenen 'gelin koçları', alınlarındaki altınlarla damatlar tarafından gelinlere gönderiliyor.

Erzurum'da nişanlı çiftler, 'gelin koçu' geleneğini devam ettiriyor.

Nişanlı damat adayları tarafından evlerinin önünde ya da koçların götürüldüğü çiçekçilerde süslenen 'gelin koçları' alınlarındaki altın ile geline gitmek üzere yola çıkıyor.

GELİN KOÇUNU DAMAT GÖTÜRÜYOR

Kurbanlık koç, bayramdan önce nişanlı gelin adayının evine, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor.

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KOÇU ÇİÇEKÇİDE SÜSLEDİLER

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde oturan beden eğitimi öğretmeni Burak Akbaş, pazardan 3500 liraya aldığı koçu, yakınları ile birlikte süsletmek için çiçekçiye götürdü.

KOÇA ALTIN BİLEZİK TAKTI

Alnına bilezik taktığı koçu otomobile bindirerek gelin adayının evine doğru yola çıkan Akbaş, "Gelin koçu geleneğini sürdürüyoruz. Memleketimizde yıllardır bayramlarda nişanlı kızlara gelin gibi süslenen kurbanlık koç götürülür. Ben de 9 ay önce nişanlandığım Melike Tortumlu'ya aldığım koçu süsleyip, alnına da altın bilezik takarak götürüp teslim ettim" diye konuştu.

"GÜNDE 2-3 KOÇ SÜSLÜYORUZ"

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çiçeklerin koç mesaisi başladı. Bir koçu 50 liraya süslediklerini belirten çiçekçi Muzaffer Hararlı, "Her bayram oyduğu gibi bu bayramda koçları süslemeye başladık. Kurban bayramına kadar günde 2-3 koç getirilir. Onları damat ve yakınlarının isteği üzerine süslüyoruz. Özelikle şehrimize gelenler koç süslemesini merakla izliyorlar ve cep telefonu ile kameraya alıyorlar" dedi.

























