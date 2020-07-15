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    Erzurum'da Palandöken yolunda heyelan

    Tekman-Erzurum'un 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan için önlem alınması bekleniyor.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 11:04
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    Erzurum'da Palandöken yolunda heyelan

    2019 yılında yapımı btimesine rağmen Palandöken yoluna randıman verilmedi.

    Çalışması tamamlanmayan yolda geçtiğimiz yıl medyana gelen heyelanın ardından 3 aylık bir yol çalışması gerçekleştirildi.

    AYNI YERDE YENİ HEYELAN

    Tekman-Erzurum 10'uncu kilometrede Palandöken yolunda tekrar heyelan meydana gelmesi sonucu mağdur olan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

    Erzurum'da Palandöken yolunda heyelan - VİDEO

    TEHLİKENİN GİDERİLMESİ BEKLENİYOR

    Vatandaşlar, "Yıllarca beklediğimiz yol bir türlü bitmek bilmezken geçen yıl bitti ancak peş peşe gelen heyelan bizleri mağdur ediyor. Yetkililere sesleniyoruz buna bir önlem alınmazsa çok tehlike arz ediyor. Yol tamamen kaymış şu an güvenlik şeridini kullanmak zorundayız" dediler.

    Erzurum'da Palandöken yolunda heyelan #1

    Erzurum'da Palandöken yolunda heyelan #2

    Erzurum'da Palandöken yolunda heyelan #3

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