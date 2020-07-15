Tekman-Erzurum'un 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan için önlem alınması bekleniyor.

2019 yılında yapımı btimesine rağmen Palandöken yoluna randıman verilmedi.

Çalışması tamamlanmayan yolda geçtiğimiz yıl medyana gelen heyelanın ardından 3 aylık bir yol çalışması gerçekleştirildi.

AYNI YERDE YENİ HEYELAN

Tekman-Erzurum 10'uncu kilometrede Palandöken yolunda tekrar heyelan meydana gelmesi sonucu mağdur olan vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Erzurum'da Palandöken yolunda heyelan - VİDEO



TEHLİKENİN GİDERİLMESİ BEKLENİYOR

Vatandaşlar, "Yıllarca beklediğimiz yol bir türlü bitmek bilmezken geçen yıl bitti ancak peş peşe gelen heyelan bizleri mağdur ediyor. Yetkililere sesleniyoruz buna bir önlem alınmazsa çok tehlike arz ediyor. Yol tamamen kaymış şu an güvenlik şeridini kullanmak zorundayız" dediler.