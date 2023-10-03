Erzurum'da Pazaryolu’nda trafik kazası; 3 yaralı Erzurum’da gece saatlerinde 34 GU 0487 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı.

İHA

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde Zeyrek Keskin viraj noktasında, şoförün henüz sebebi bilinmeyen nedenden dolayı aracın kontrolünü kaybetmesi ve refüje sürüklenmesi sonucu araçta 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Sıkıştıkları yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldılar

Erzurum Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Pazaryolu ve İspir itfaiye ekipleri tarafından sıkışan araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri taraftan olay yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambülanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)