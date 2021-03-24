Erzurum’da Surp Minas Kilisesi’nin sahibi restorasyona izin vermedi

1790 yılında inşa edilen Surp Minas Kilisesi’nin tadilatına veya taşınmasına Almanya’da yaşayan Türk sahibi tarafından izin verilmeyince, kentsel dönüşüm projesinin ortasında harabe bir şekilde kaldı.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'inde, 1790 yılında Ermeniler tarafından yapılan 231 yaşındaki Surp Minas Kilisesi’nin Almanya’da yaşayan Türk sahibi, kilisenin restore edilmesine veya taşınmasına izin vermedi.

Aziziye Belediyesi tarafından yapılan Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesinin tam ortasında kalan kilise, hiçbir şey yapılamayınca atıl halde kaldı.

DEFİNECİLER TARAFINDAN KAZILDI

Kentsel dönüşüm projesine engel teşkil etmese de görünüm olarak harabeyi andıran kilisenin sahibi, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile yaptığı görüşmelerde olumsuz cevap verdi.

Mal sahibinin kilisenin harabe şekilde kalmasını istediği bildirilen kilisenin her yeri, defineciler tarafından kazıldı. Ayrıca madde bağımlılarının uğrak yeri oldu.

“HİÇBİR SONUÇ ELDE EDEMEDİK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, şu ifadeleri kullandı:

“İlçemizde Surp Minas adında bir kilise var. Bu kilise için daha önceden Anıtlar Kurulunun bir tescil kararı var. Biz Anıtlar Kuruluna bu kilise için renovasyon projesini sunup onaylattık. Bu kilise tescillendiği için kamulaştırılmamış ve bu kilisenin bir sahibi var. Sahibinin ise Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı olduğunu biliyoruz. Biz kendisiyle birkaç defa görüştük. Görüşmelerimizde hiçbir şekilde sonuç elde edemedik. Tekliflerimizi maalesef kabul etmedi. Burada öncelikli olarak yapmamız gereken ilk şey bu kilisenin renovasyonunu yapmak. Yani orijinaline uygun bir şekilde yeniden bir tadilat yapmak. Bizler maliyetine rağmen elimizi taşın altına koyduk. Ama tadil edildikten sonra tahsisi ile ilgili mal sahibi ile herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Biz diğer teklifimizde ise orijinaline uygun olarak başka bir yere de taşınmasını istedik. Mal sahibi onu da kabul etmedi. O bölgede şantiyeler var. TOKİ tarafından oraya 1013 tane konut yapılıyor. Ayrıca özel sektörün yapmış olduğu konutlar var.”





“HİÇBİR İŞLEM YAPAMIYORUZ”

Başkan Orhan, “Sahibi buraya geldi. Kendisiyle de avukatıyla da yüz yüze görüştük. Kilisenin harabe halde olduğunu kendisi de gayet net bir şekilde biliyor. Ama sonuç itibari ile belediyemize tahsis konusunda bir anlaşma olmadığı için biz de hiçbir işlem yapamıyoruz. Mal sahibinin kendisinin de yenileme projesini hayata geçirmesi mümkün fakat bunun maliyetine kendisinin katlanması lazım. Kendisi maalesef öyle bir girişimde de bulunmuyor.” dedi.

GÖRÜNTÜYÜ ETKİLİYOR

Alana yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin güzel görüntüsünü kilisenin harabe görüntüsünün bozduğunu aktaran Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Kilise tam Gez Köy Kentsel Dönüşüm Projesinin ortasında yer alıyor. Kilisenin büyüklüğü yaklaşık 250-300 metrekare ama etrafında Anıtlar Kurulu tarafından belirlenen bir koruma çemberi var. Dolayısıyla kentsel dönüşümü yaparken o koruma penceresine riayet ediyoruz. Bu da yaklaşık 2 dönümlük bir alanı kapsıyor. Bu anlamda yaklaşma sınırı ve binaların yaklaşma planları kentsel dönüşüm projesi onaylanırken ve uygulanırken Anıtlar Kurulu’na onaylatıldı ve o alan bir şekilde kentsel dönüşümün haricinde bırakıldı. Şu an bize kilise kentsel dönüşümde bir engel teşkil etmiyor ama tabii ki kentsel dönüşüm alanında böyle harabe bir görüntü bizi rahatsız ediyor. Her gün belli başlı kişiler tarafından oranın harabe hali devam ettirilmeye çalışılıyor. Kentsel dönüşüm sonrası orası bambaşka bir görünüme kavuşacak. Bizim amacımız da kilisenin bu görünümünden kurtulup yeniden güzel bir görünüme kavuşmasıdır.“ ifadelerini kullandı.