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    Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı

    Erzurum'da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı

    Karayazı girişindeki Türkçe/Kürtçe yazılı tabela önünde el-kol hareketi yapan öğretmenler, açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 07:58
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    Erzurum'un Karayazı ilçesinde görevli 4 öğretmen, ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çekilmişti.

    B.G.E, N.U, H., ve B.K., tabelanın Kürtçe kısmını kapattıkları ve el-kol hakaretlerinde bulundukları fotoğrafı “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli” notuyla paylaşmıştı.

    Kürtçe'ye hakaret

    Öğretmenlerin bu hareketi tepki toplamıştı ve Kürtçe'ye hakaret olarak görülmüştü.

    Erzurum da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı #1

    Adli ve idari soruşturma başlatıldı

    İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek bu davranışların ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

    Açığa alındılar

    Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.

    Erzurum da tabelalı paylaşım yapan öğretmenler açığa alındı #2


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