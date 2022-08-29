Erzurum'da turnuvalara katıldığı beyaz ata gelin olarak bindi

Türk okçuluğu ve atlı okçulukla uğraşan genç kadın, birçok rekora imza attığı Boksör isimli atına gelinliğiyle bindi. Kendisini karşılayan eşi, "Meleğim evine kendine yakışır bir şekilde geldi" dedi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan Ayşe Melek Okuyucu, ilkokul öğretmeni olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda milli judocu olan genç kadın, 10 yıl önce at sevgisiyle biniciliğe başladı.

Geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, kendi okçuluk kulübünü kurdu.

Yeni bir rekoza imza attı

Burada erkek ve kadın öğrencilerden oluşan 100 kişiye eğitim veren Okuyucu, çeşitli müsabakalara katıldı.

Son katıldığı müsabakada, 32.37 toplam puanla kadınlarda yeni bir rekora imza attı.

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Atına bu kez gelinlikle bindi

Turnuvalarda çok sayıda madalya kazandığı 'Boksör' isimli atına bu kez gelinlikle binen Okuyucu, dünyaevine girdi.

İş insanı Erol Yörenç ile evlenen genç kadın, baba evinden kendisine eşlik eden atlılarla elinde taşıdığı Türk bayrağı ile çıktı.

DHA'nın aktarımına göre; Yörenç'in yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki evine gitti.

"O bir şampiyon"

Bu yolculuğun bir kısmını gelin arabası bir kısmını at sırtında geçiren Okuyucu'yu evinin önünde ailesi ve arkadaşları ile karşılayan Yörenç, "O bir şampiyon. Meleğim evine kendine yakışır bir şekilde geldi" dedi.

"Tanışmamız at sevgisi ile başladı"

Eşinin de iyi bir binici olduğunu belirten Ayşe Melek Okuyucu, "Erol, iş hayatının yanında at besliyor ve iyi de bir binici. Tanışmamız at sevgisi ile başladı. Tüm şampiyonluklarıma ortak olan Boksör'e bir gün gelinlikle bineceğim aklıma gelmezdi. Bu hayatımın şampiyonluğu oldu" diye konuştu























