İHA

“İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında “Tay” çizgi film gösterimi yapıldı.

Bu çerçevede Esenler’de Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nin koltukları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze’de hayatını kaybeden çocuklara ayrıldı.

Gazzeli çocukların adları, koltuklara asıldı

Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yazıldığı kağıtlar, Kültür Merkezi'nin koltuklarına asıldı.

Organizasyonla ile ilgili bilgi veren Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, şunları söyledi:

Biz bugün ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ vesilesiyle bu etkinliği yapıyoruz ama, öncesinde kültür müdürü arkadaşlarla yaptığımız toplantılarda bu insanlık dışı soykırıma nasıl ses verebiliriz, bunları nasıl dünya kamuoyuna paylaşabiliriz diye bir dizi etkinlik düşündük. Bunların içinde sempozyum, panel, sergi, film gösterimi her türlü etkinlik var. Bunlardan ilki dünya çocuk hakları gününe denk geldi. Bugün ne yapabiliriz, orada şehit olan çocukların, katledilen, soykırıma uğrayan çocukları nasıl gündem edebiliriz diye konuşurken aklımıza böyle bir etkinlik geldi. Bugün bu koltuklarda ancak isimlerine ulaşabildiğimiz çocukların isimleri var. Salona girip bakınca siz o anı yaşıyorsunuz. Hakikaten arkadaşlar sabah geldiklerinde daha önce yaşadığımız ‘Srebrenitsa Katliamı’ vardı. Sanki öyle bir tabloyu görüyoruz diye aramızda konuşurken, şu anda bu çocuklar dünya çocuk hakları gününde ellerinden eğitim hakları alındı, oyun oynama hakları alındı, güvenlikleri alındı. En önemlisi yaşam hakları ellerinden alındı.