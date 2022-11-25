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    Esenler'de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası

    İstanbul Esenler'de taksi şoförü ile otomobilin içindekiler, yol verme meselesi yüzünden birbirlerine girdi.
    • 25.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 10:31
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    Esenler'de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası

    Dün saba saat 11.00 sıralarında İstanbul'un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, taksi şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

    Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar

    Sürücüler daha sonra araçlarından inerek bir anda kavgaya tutuştu. Otomobilin içerisinde bulunan kişiler de kavgaya dahil olunca ortalık karıştı. Kavgada tekmeler ve yumruklar hava uçuştu.

    DHA'nın haberine göre, çevredekilerin araya girmesiyle taraflar birbirinden ayrıldı.

    Yaşanan kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenler'de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası ViDEO

    Esenler de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası #1

    Esenler de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası #2

    Esenler de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası #3

    Esenler de taksi ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası #4


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