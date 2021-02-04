Euro
8.5454
-0.93%
Dolar
7.1202
-0.62%
Altın
415.11
-1.65%
Borsa
1.536
0.14%
Bitcoin
266.912
3.98%
EXEN Coin
16.05
-7.22%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Esenyurt'ta binaya, 17 kaçak kat çıktılar

    Esenyurt'taki 37 katlı kaçak gökdelen hakkında, izni veren CHP'li belediyeye soruşturma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta binaya, 17 kaçak kat çıktılar

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşa edilen bir bina için gelen şikayetlerin ardından İçişleri Bakanlığı, harekete geçti.

    Konuya ilişkin görevlendirilen müfettişler, incelemelerinde kaçak yapılaşma tespit etti.

    Buna göre, CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından verilen 20 katlı yapı izni delindi.

    Normalde 20 katlı olması gereken binaya tam 17 kaçak kat çıkıldı.

    BELEDİYE 2020'DE İZİN VERMİŞ

    21 Mayıs 2020'de ise belediye tarafından binaya yapı kullanma izin belgesi verdiği tespit edildi.

    BAŞKAN VE 4 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

    Butün bu bulguların ardından, kaçak yapılaşmaya göz yummak nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2 yapı kontrol müdürü ve 2 mıntıka mühendisi hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.

    Esenyurt ta binaya, 17 kaçak kat çıktılar #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir