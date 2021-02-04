Esenyurt'ta binaya, 17 kaçak kat çıktılar

Esenyurt'taki 37 katlı kaçak gökdelen hakkında, izni veren CHP'li belediyeye soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde inşa edilen bir bina için gelen şikayetlerin ardından İçişleri Bakanlığı, harekete geçti.

Konuya ilişkin görevlendirilen müfettişler, incelemelerinde kaçak yapılaşma tespit etti.

Buna göre, CHP'li Esenyurt Belediyesi tarafından verilen 20 katlı yapı izni delindi.

Normalde 20 katlı olması gereken binaya tam 17 kaçak kat çıkıldı.

BELEDİYE 2020'DE İZİN VERMİŞ

21 Mayıs 2020'de ise belediye tarafından binaya yapı kullanma izin belgesi verdiği tespit edildi.

BAŞKAN VE 4 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Butün bu bulguların ardından, kaçak yapılaşmaya göz yummak nedeniyle Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2 yapı kontrol müdürü ve 2 mıntıka mühendisi hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.