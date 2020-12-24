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    Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi

    Esenyurt'ta durdurulan bir minibüse 25 fazla yolcu aldığı için ceza kesilirken, polis tarafından araçtan indirilen yolcular tekrar minibüse bindi.
    • DHA
    • 24.12.2020 - 13:05
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 13:12
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    Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi

    Koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelgeye rağmen minibüsler, fazladan yolcu almaya devam ediyor.

    Esenyurt'ta  trafik polisi tarafından yapılan denetimlerde, ayakta fazladan 25 yolcusu olan bir minibüs durduruldu.

    Ekipler, ayakta bulunan yolculara uyarılarda bulunarak başka bir minibüse geçmelerini söyledi.

    SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

    Aracın sürücüsüne, yayınlanan genelgeye aykırı hareket ettiği için cezai işlem uygulandı. İşlemin ardından minibüsün seferine devam etmesi söylendi.

    Esenyurt'ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi ViDEO

    Esenyurt ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi #1

    İNDİRİLDİKLERİ MİNİBÜSE TEKRAR BİNDİLER

    Ekipler tarafından minibüsten indirilen yolcular, yapılan uyarılara rağmen minibüse tekrar geri bindi. Aynı minibüse binen yolcular, 'neden geri bindiniz?' sorusuna ise "Başka minibüs yok. Size soruyorum başka minibüs var mı?" diyerek cevap verdi.

    Esenyurt ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi #2

    Ekiplerin ikinci uyarılarının ardından ayaktaki yolcular başka bir minibüse geçti. Öte yandan, başka bir minibüse de fazladan yolcu aldığı için cezai işlem uygulandı.

    Esenyurt ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi #3

    Esenyurt ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi #4

    Esenyurt ta fazla yolcu alan minibüslere ceza kesildi #5

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