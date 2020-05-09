Denetime takılan bir fırıncı, kullandığı motosikletin çalıntı olduğunu öğrenince, "Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polisler, Esenyurt ilçesinde motosikletli bir fırıncıyı durdurup kimlik ve izin kağıdı kontrolü yaptı.

KULLANDIĞI MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Denetim sırasında fırıncının kullandığı motosikleti de kontrol eden polis ekipleri motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Durumu öğrenen fırıncı ise, motosikleti internetten satın aldığını belirterek, gözyaşı döktü.

Esenyurt'ta, fırıncının kullandığı motosiklet çalıntı çıktı

"UMARIM PARAMI GERİ ALABİLİRİM"

Mağdur olduğunu belirten Özdamar, "4-5 gün oldu motosikleti alalı. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Umarım paramı geri alabilirim. Mesajlarım falan her şey duruyor. Bin 600 liraya aldım motosikleti" dedi.

Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ise denetim noktasına gelen çekici ile otoparka götürüldü.