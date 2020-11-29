Esenyurt'ta parti ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların ayin için toplandığı bir dernek çıktı.

Esenyurt'ta mahalle sakinleri, "Güçlü Ateş Yaşam Derneği" yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü.

İçeriden yüksek sesli müzik duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık grubun toplandığı dükkana geldi.

İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi. Grubun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye rağmen dernek bünyesinde toplandığı tespit edildi.

SOSYAL MESAFE CEZASI KESİLDİ

Ekipler içeriden bulunanların kimliklerini kontrol etti. 21 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, kimliklerini ibraz etmeyen 5 kişi Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.

Esenyurt'ta Nijeryalılar derneğine polis baskını VİDEO

AYİN İÇİN TOPLANDILAR

"Güçlü Ateş Yaşam Derneği" adıyla kurulan dernekte ayin yapıldığı öğrenildi. Dernekte pazar ve cuma günleri toplanıldığı ve bu toplantıların görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi.

"İÇERİDE PARTİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Nijeryalıları ihbar eden kişi, "Burada otomobilimde arkadaşımla beklerken dükkan içinden gelen müzik seslerini duyduk. Arkadaşımla kontrol ettiğimizde kapı açıldığında kalabalığı gördük. Bu kalabalıktan sonra içeride parti olabileceğini düşündük. Polise ihbar ettikten sonra arkadaşlar geldiler buranın aynı zamanda resmi bir dernek olduğunu öğrendik. Daha sonra içeride sosyal mesafe kuralına uyulmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış. Biz de daha önce Esenyurt'ta şahit olmuştuk 'Miss Uganda' adı altında bir güzellik yarışması olmuştu. Biz de buna benzer bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünüyorduk." diye konuştu.

























