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    Esenyurt'ta parti yapılan mekan kapatıldı

    Esenyurt'ta, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.
    • AA
    • 26.10.2020 - 09:23
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    Esenyurt'ta parti yapılan mekan kapatıldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi 1163. Sokak'taki bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Esenyurt Kaymakamlığının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.

    MÜHÜRLENDİ

    Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde parti düzenlenen söz konusu kafeye, zabıta ekipleriyle beraber gitti. Yapılan incelemenin ardından mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi.

    Esenyurt’ta doğum günü partisi VİDEO

    KAFE SAHİBİNE 789 TL CEZA

    Kafenin sahibi M.T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.

    Esenyurt

    Esenyurt

    Esenyurt

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