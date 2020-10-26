Esenyurt'ta parti yapılan mekan kapatıldı
Esenyurt'ta, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.
- AA
- 26.10.2020 - 09:23
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi 1163. Sokak'taki bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Esenyurt Kaymakamlığının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.
MÜHÜRLENDİ
Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde parti düzenlenen söz konusu kafeye, zabıta ekipleriyle beraber gitti. Yapılan incelemenin ardından mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Esenyurt’ta doğum günü partisi VİDEO
KAFE SAHİBİNE 789 TL CEZA
Kafenin sahibi M.T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.