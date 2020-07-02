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- Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması
Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması
- DHA
- 02.07.2020 - 12:25
Koronavirüs salgınına karşı uygulanan yeni tedbirler kapsamında Bilim Kurulu'nun önerisiyle İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıhla Meclisi'nce alınan kararla, ilde açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirildi.
Alınan kararın alınmasından bugüne, sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilmeye başlandı.
Ancak kesilen maske cezalar, başka bir hal aldı...
SİGARA İÇEN KADINA MASKE UYARISI
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavis tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı.
Bankta oturan bir kadının maske takmadığını gören polis ekipleri, kadını maske takması konusunda uyardı. Kadın, sigara içtiği için maske takmadığını söyledi.
Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması ViDEO
900 TL CEZA
Yanında maske olmasına rağmen polis, uyarılara aldırmayarak maske takmayan kadına cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi. Yanında kimliği olmadığını söyleyen kadın, yakınını arayarak kimliğin fotoğrafını göndermesini istedi. Polisler kimlik fotoğrafının gelmesinin ardından, kadına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza kesti.
KADINI SAVUNDU CEZAYI YEDİ
Bu esnada olaya müdahil olan bir kişi, polisler tarafından kadına kesilen cezaya itiraz etmek istedi. Polis, olaya müdahil olan kişiye de sosyal mesafa kuralına uymadığı gerekçesiyle kimliğini isteyip ceza kesti.