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    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması

    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması

    Polis ekipleri tarafından, maske takmayan bir kadına 900 TL ceza kesildi. Karara itiraz eden bir vatandaş olaya müdahil olunca, ona da ceza kesildi.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 12:25
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    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması #1

    Koronavirüs salgınına karşı uygulanan yeni tedbirler kapsamında Bilim Kurulu'nun önerisiyle İstanbul Valiliği ve İl Hıfzıssıhla Meclisi'nce alınan kararla, ilde açık alanlarda maske takma zorunlu hale getirildi.

    Alınan kararın alınmasından bugüne, sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilmeye başlandı.

    Ancak kesilen maske cezalar, başka bir hal aldı...

    SİGARA İÇEN KADINA MASKE UYARISI

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavis tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğuna yönelik Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı.

    Bankta oturan bir kadının maske takmadığını gören polis ekipleri, kadını maske takması konusunda uyardı. Kadın, sigara içtiği için maske takmadığını söyledi.

    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması ViDEO

    900 TL CEZA

    Yanında maske olmasına rağmen polis, uyarılara aldırmayarak maske takmayan kadına cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi. Yanında kimliği olmadığını söyleyen kadın, yakınını arayarak kimliğin fotoğrafını göndermesini istedi. Polisler kimlik fotoğrafının gelmesinin ardından, kadına İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza kesti.

    KADINI SAVUNDU CEZAYI YEDİ

    Bu esnada olaya müdahil olan bir kişi, polisler tarafından kadına kesilen cezaya itiraz etmek istedi. Polis, olaya müdahil olan kişiye de sosyal mesafa kuralına uymadığı gerekçesiyle kimliğini isteyip ceza kesti.

     

     


    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması #2

    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması #3

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    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması #5

    Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması #6

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