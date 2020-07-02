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Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması

Esenyurt'ta polisle maske ve sosyal mesafe tartışması

Polis ekipleri tarafından, maske takmayan bir kadına 900 TL ceza kesildi. Karara itiraz eden bir vatandaş olaya müdahil olunca, ona da ceza kesildi.