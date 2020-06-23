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    Esenyurt'ta minibüs üzerinde mahsur kalan yolcular

    Esenyurt'ta minibüs üzerinde mahsur kalan yolcular

    Kentte etkili olan sağanak sebebiyle yollar göle dönerken, mahsur kalan bir minibüsün üstüne çıkan yolcular kurtarılmayı bekledi.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 16:19
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    Esenyurt'ta minibüs üzerinde mahsur kalan yolcular #1

    Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan uyarıların ardından, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağış birçok ilçede sele sebep oldu.

    Esenyurt ilçesinde de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bölgedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    MİNİBÜS ÜZERİNDE MAHSUR KALDILAR

    Pınar Mahallesi'nde ise dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerini su bastı, birçok araç su altında kaldı.

    Mahsur kalan bir minibüste bulunan yolcular da, içeriye dolan sudan kaçmak için minibüsün üstünde bulunan pencereden yukarı çıkarak yardım bekledi.

    O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Esenyurt'ta göle dönen yolda minibüs üstünde mahsur kaldılar

    Esenyurt'ta minibüs üzerinde mahsur kalan yolcular #2

    Esenyurt'ta minibüs üzerinde mahsur kalan yolcular #3

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    Esenyurt'ta minibüs üzerinde mahsur kalan yolcular #12

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