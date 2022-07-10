Esenyurt'ta su baskını meydana geldi

Esenyurt'ta Haramidere'nin taşması sebebiyle çok sayıda evi su bastı.

Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı.

İlk belirlemelere göre mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Evlerde mahsur kalanlar tahliye edildi

Yaşanan taşkın sebebiyle evler zarar gördü. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi.

Olay sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.





"Şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadık"



İHA'nın haberine göre, görevlilerden de bilgiler alan Bozkurt yaptığı açıklamada,“ Burası uzun yıllardır yapılan yanlışlıklardan dolayı alt yapısı kötüydü. Biz göreve geldiğimizden bu yana düzeltmeye çalışıyoruz. Acil müdahale ettiğimiz için sorunun büyümesini önlüyoruz. Her yıl yaşanan sel felaketi burada geçmiş yıllardaki dere kesimlerinde imarın yanlış seçilmesinden kaynaklanıyordu. Şu anda dere ıslah çalışması devam ediyor. Bu noktaya kadar geldik. Kısa sürede bitireceğiz. Şu anda da sorun olmasın diye bütün ekiplerimiz iş başında. Gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Şu anda bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan kişi yok. Bir iki aile vardı onlar önceden boşaltıldı. Biz bir önceki sel felaketinden sonra zaman zaman zabıta ekiplerini gönderip oraları boşaltıyorduk. Şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadık” dedi.



