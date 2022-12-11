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    Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti

    Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.
    • 11.12.2022 - 17:13
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    Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti

    Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

    Ankara'daki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat eden Bayar,  yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

    İçişleri Bakanı olarak görev yaptı

    1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

    Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.

    Bayar, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

    Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar vefat etti #1


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