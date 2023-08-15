Eskişehir Sarıcakaya’da termometreler 58 dereceyi gösterdi Aşırı sıcakların etkili olduğu Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bugün rekor kırıldı. İlçede termometreler 58 dereceyi gösterdi. Uzmanlar, vatandaşları aşırı sıcağa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA

Sıcaklık rekoru Eskişehir’den geldi…

Mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava, kentte yaşamı zorlaştırdı.

Öyle ki Sarıcakaya ilçesi, bugün yanıp kavruldu.

58 derece...

İlçede bugün olağanüstü bir sıcaklık vardı.

Termometreler 58 dereceyi gösterdi.

Anadolu'nun göbeğinde Akdeniz iklimini yaşayan Eskişehirliler, sokağa bile çıkmadı.

Klimalar hiç durmadan çalıştı

Uzmanlar, aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarırken, ilçede enerji tüketiminin arttığı belirtildi.

Klimaların hiç durmadan çalıştığı Sarıcakaya’da ayrıca su tüketimi de günlük dozajın üzerine çıktı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgeler arasındaki sıcaklık farklarının artabileceğini kaydetti.