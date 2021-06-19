Eskişehir'de endüstriyel dağcı Tamer Uysal, koronavirüsle mücadelede aşının önemine dikkat çekmek için aşı olmaya Örümcek Adam kostümüyle gitti.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde yaşayan endüstriyel dağcı Tamer Uysal, aşının önemine dikkat çekmek için aşı randevusu aldığı ilçeye bağlı 13 Nolu Aile Hekimliği Birimine Örümcek Adam kostumüyle gitti.

Örümcek Adam kostümüyle vatandaşların ilgisini çeken Uysal, aşının toplumsal bir görev olduğunu dile getirdi.

''DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ''

Uysal, zorlu meslekler arasında yer alan dış cephe cam temizliğini iş olarak seçtiğini ve profesyonel dağcı olduğunu dile getirerek, "Dağcılıkta bir kural vardır, zirveye çıkarken gösterilen disiplini, zirveden inerken de göstermelisin. Fakat dağcılık kazalarının çoğu da kamp alanına dönerken, yani zirveden inerken olur. An itibarıyla salgının sonuna geliniyorken disiplini elden bırakmamalıyız." dedi.

Eskişehir'de Örümcek Adam kostümüyle koronavirüs aşısı oldu VİDEO

''AŞI OLMAK TOPLUMSAL GÖREVİMİZ''

Türkiye'de aşılanmanın hızla gerçekleştirildiğine değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Her sağlık biriminde sıralar var. İçeri girip, aşınızı olup çıkıyorsunuz. Aşının az olduğu dönemde 'eyvah' diyenler, bugün gidip aşılarını olmalı. Korkulacak bir şey yok. Az önce aşımı oldum ve hissetmedim bile. Ayrıca aşı olmak toplumsal görevimiz. Hepimiz yıprandık. Normal hayata dönebilmemiz için aşı olmamız şart.

Devletimiz sağ olsun her gün rekor sayıda aşı yapıyor. Vatandaşlar da duyarlı. Korkan, çekinen insanlara da tavsiyem bir an önce aşı olsunlar. Örümcek Adam bile aşı oluyorsa, 'bana bir şey olmaz' dememek lazım."