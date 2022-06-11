Eskişehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Eeskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Eskişehir'de aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yollar suyla doldu

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.

DHA'da yer alan habere göre, sağanak nedeniyle Eskişehir- Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Meteoroloji uyardı: Yağışlar sürecek

Meteoroloji verilerine göre, yağışlar bugün ve yarın aralıklarla sürecek.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin su baskınlarına karşı yaptığı açıklamada ise, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.





































