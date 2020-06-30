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    Eskişehir'de restoran sahibinden sosyal mesafe önlemi

    Bir restoranda, korona tedbirleri kapsamındaki 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı için boş bırakılması gereken masalara kıyafet giydirilmiş cansız mankenler oturtuldu.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 08:44
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    Eskişehir'de restoran sahibinden sosyal mesafe önlemi #1

    Koronavirüs ile mücadelede normalleşme süreciyle birlikte Eskişehir’de yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda maske takma zorunluluğunun yanı sıra sosyal mesafe vazgeçilmez kural haline geldi.

    CANSIZ MANKEN ÇÖZÜMÜ

    Kentte bir restoran sosyal mesafe kuralına uyulması ve boş bırakılması gereken masalar için cansız manken kullandı. Cansız mankenler kıyafet giydirerek masalarda oturan ‘müşteri’ görünümü verildi, uyarı yazıları asıldı.

    Eskişehir'de restoran sahibinden sosyal mesafe önlemi #2

    "BOŞ KALAN MASALARI DEĞERLENDİRDİK"

    Restorana gelen müşterilerin de beğendiği cansız mankenli sosyal mesafenin eğlenceli bir çözüm olduğunu belirten restoran işletmecisi Timur Polat, “Restoranımızdaki bu uygulamanın amacı sosyal mesafeden dolayı boş bıraktığımız masalarımızı bir şekilde değerlendirmekti. Buna eğlenceli bir çözüm getirdik. Dışarıdan da güzel tepkiler aldık. Bir masa dolu, bir masa boş olacak şekilde bütün düzenimizi aldık. Boş masalarda da cansız mankenleri kullandık. Şu anda işletmemizde 20 adet cansız manken var” dedi.

    Eskişehir'de restoran sahibinden sosyal mesafe önlemi #3

    Eskişehir'de restoran sahibinden sosyal mesafe önlemi #4

    Eskişehir'de restoran sahibinden sosyal mesafe önlemi #5

    Eskişehir'de restoran sahibinden sosyal mesafe önlemi #6

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