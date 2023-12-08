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Eskişehir’de yıllardır kullanılan sokağı arsasından geçiyor diye kapattı

Eskişehir’de yıllardır kullanılan sokağı arsasından geçiyor diye kapattı Eskişehir’de mülk sahibi vatandaş, uzun yıllardır kullanımda olan sokağı kendi arsasından geçtiğini iddia ederek tahta bariyerlerle çevreledi.