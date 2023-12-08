İHA
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi'ne bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve belediyeye ait olmadığı öne sürülen Gamgam Sokak, mülk sahibi vatandaş tarafından tahta bariyerlerle çevrilerek kapatıldı.
Her gün geçtikleri yolu kapalı görenler şaşırdı
Bahsi geçen sokağın uzun süredir kamuya açık olarak kullanıldığı bilinirken, vatandaşlar her gün geçtikleri yolun kapatılması karşısında şaşkınlığa uğradı.
Esnaf, mülk sahibini haklı buldu
Mülk sahibi vatandaşın kendisi tarafından yapıldığı belirtilen yolun ilk kullanıldığı zamanlarda belediyenin bilgisi dâhilinde çift yönlü bir şekilde herkese açıldığı öğrenilirken, çevre esnafı, sokağın kapatılmasıyla ilgili mülk sahibinin haklı olduğunu söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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