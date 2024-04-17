Eskişehir'de zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürünün cezası belli oldu Eskişehir'de şube müdürü olarak çalıştığı bankada, zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla yargılanan Ayşe Pelin Üner, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Eskişehir'de bir banka şubesinde müdür olan Ayşe Pelin Üner hakkında, geçen yıl ekim ayında, hesabı olan müşterinin kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı..

Yapılan incelemede, Üner’in 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı anlaşıldı.

5 milyon lira zimmetine geçirdi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Üner’in 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan Üner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Üner hakkında, zimmet suçundan 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma sürecinde Üner, zimmetine geçirdiği tespit edilen 5 milyon 331 bin 852 lirayı da özel bankaya ödedi. Ayşe Pelin Üner, ilk duruşmada tahliye edildi.

8 yıl 9 ay hapis cezası

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ayşe Pelin Üner ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık yasasından faydalanan Üner hakkında ‘zimmet’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)