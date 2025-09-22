Evden çıkmadan önce lavaboya 1 bardak bırakın: İşte nedeni

Evlerde sık karşılaşılan lavabo kokularının arkasındaki gizli neden, genellikle U veya S şeklindeki lavabo tuzakları.

Bu cihazlar, kanalizasyon gazlarının evinize sızmasını önlemek için az miktarda su tutar ve böylece evinizin kokusuz kalmasını sağlar.

Ancak uzun süre evden uzak kaldığınızda, özellikle sıcak yaz günlerinde, lavabo tuzaklarındaki su buharlaşabilir.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, kanalizasyondan gelen hoş olmayan kokular artık engellenemez hale gelir ve mutfak veya banyoda rahatsız edici bir koku oluşur.

Uzmanlar, bu sorunu önlemenin basit bir yöntemi olduğunu belirtiyor.

LAVABOYA BİR BARDAK VE HAVLU KAĞIT KOYUN

Uzmanlar, her lavabo drenajına önceden bir miktar su dökmenin, suyun buharlaşmasını geciktirdiğini belirtiyor.

Ardından, nemli bir kağıt havlu drenajın üzerine yerleştiriliyor ve ters çevrilmiş bir bardakla kapatılıyor.

Bu yöntem, lavabo tuzağındaki suyun uzun süre korunmasını sağlayarak kanalizasyon gazlarının evinize sızmasını engelliyor.

Bu önlem sayesinde, tatil dönüşünde mutfak veya banyoda karşılaşabileceğiniz hoş olmayan kokuların önüne geçebilirsiniz.