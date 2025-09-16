Evini yenilemek isteyenlere ŞOK’tan müjde: Boya, takım çantası, merdiven, fırça çeşitleri…

ŞOK market, 17 Eylül Çarşamba günü başlayacak yeni indirim kampanyasıyla müşterilerini sevindirmeye hazırlanıyor.

23 Eylül’e kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda hem ev ihtiyaçlarına hem de çocuklara yönelik fırsatlar öne çıkıyor.

Katalogda tavan ve iç cephe boyası, takım çantası, merdiven, ampul, fırça ve hızlı yapıştırıcı gibi pratik ürünler dikkat çekerken; oyuncak çeşitleri de cazip fiyatlarıyla ailelerin ilgisini çekiyor.

Uygun fiyatlı ürünleriyle her hafta yoğun ilgi gören ŞOK market, bu haftaki kataloğunda da alışveriş sepetlerini dolduracak seçenekler sunuyor.

İşte ŞOK 17-23 Eylül aktüel ürünler: