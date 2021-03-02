Evlat nöbetine destek ziyaretleri devam ediyor

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binasın önünde başlattıkları eylemin 547’inci gününde, evlatlarını bekleyen annelere destek ziyaretleri gerçekleştirildi.

3 Eylül 2019'da başlatılan evlat nöbeti 547’inci gününde de devam etti.

Diyarbakır annelerine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem'in eşi Derya Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın eşi Sevilay Yaman destek ziyareti gerçekleştirdi.

Evlat nöbetini sürdüren ailelere güller ve hediyeler verildi.

“ONURLU BİR MÜCADELE”

Karaloğlu, ailelerin onurlu bir mücadele verdikleri ifade ederek onların yanlarında olduklarını ifade etti.

Ayrıca Karaloğlu,”İnşallah onların bu onurlu mücadeleleri, haklı davaları, dik duruşları onlar gibi gözyaşı döken, çocukları kaçırılan anne ve babalara güç, kuvvet ve örnek oldu. Buradaki annelerin bu onurlu mücadeleleri inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün bitmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

“BUNDAN BÜYÜK KÖTÜLÜK OLAMAZ”

Karaloğlu, eli kalem tutacak çocukların kaçırıldığını söyledi ve şu sözleri kaydetti:

"Dağda eline silah veriliyor. Çocuğun bütün hayatı bitiriliyor. Bundan büyük bir acı ve kötülük olamaz."





AİLELER KARARLI

MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın eşi Hatice Kınık da aileleri ziyaret eden destekçiler arasındaydı.

Eyleme devam aileler HDP ve terör PKK'ya tepkilerini dile getirerek, kararlılıklarını vurguladı.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor İZLE